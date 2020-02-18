В Конституции пропишут неприкосновенность экс-президентов

Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова на заседании рабочей группы предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.

«Предлагается закрепить [в Конституции], что президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно, обладает неприкосновенностью», — цитирует Лахову ТАСС.

По ее словам, именно президент принимает все конституционные меры по охране суверенитета России, реализуя внутреннюю и внешнюю политику. «И, конечно, именно принцип неприкосновенности президента, который закреплен в 91-й статье Конституции, позволяет ему это осуществлять. Но данная конституционная норма должна распространяться и на президента, у которого заканчиваются полномочия. Потому что это будет, во-первых, конституционная гарантия независимости его деятельности, в том числе и при исполнении обязанности действующего главы государства», — отметила Лахова.

На этом же заседании было предложено внести в Конституцию запрет главе правительства, его заместителям и федеральным министрам иметь счета в зарубежных банках.