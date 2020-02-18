Из-за коронавируса отменили повышение НДС

Отрицательные последствия для экономики, спровоцированные вспышкой коронавируса, заставили власти Сингапура отменить повышение НДС. О таком решении правительства заявил вице-премьер и министр финансов Хэн Сви Кит.

«После оценки доходов и расходов государства, учитывая текущее состояние экономики, было принято решение отменить повышение до 9% налога в будущем году», — приводит его слова во время выступления в парламенте ТАСС 18 февраля.

НДС в Сингапуре сохранится на уровне 7%, а ряду секторов экономики в связи с убытками от эпидемии предоставят налоговые льготы. Таким образом, аэропорт Чанги получит скидку на налог на недвижимость в 15%, а гостиницы – 30%.

Незадолго до этого стало известно, что власти Сингапура ввели наказание для людей, которые вернулись из Китая, но не соблюдают домашний карантин. Речь о штрафе и даже тюремном заключении на полгода.