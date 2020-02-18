Госдума приняла закон о горячем питании для школьников начальных классов

Ученики начальных классов получат бесплатное горячее питание в школах. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении, сообщает ТАСС.
Предоставляться горячее питание будет как минимум один раз в день, причём речь идёт об одном горячем блюде, не считая горячего напитка.
Законопроект был подготовлен депутатами и сенаторами, но Президент РФ Владимир Владимирович Путин ко второму чтению внёс в него поправку, что обеспечение горячим питанием всех учащихся начальной школы должно быть обязательным и бесплатным.
Президентские поправки дополняют закон об образовании пунктом, в соответствии с которым учащиеся начальных классов обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда и горячего напитка. Финансирование будет идти за счет ассигнований из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы.
Устанавливается возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование организации горячего питания на условиях, определяемых кабмином. Поэтапное введение новой системы будет происходить с 1 сентября этого года до 1 сентября 2023 года в зависимости от субъекта РФ.
Законопроект одновременно устанавливает обязательное наличие горячего питания для детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях, детей, пребывающих в организациях отдыха и оздоровления, этим должна заниматься непосредственно указанная организация. Школы и детские лагеря обязываются размещать на своих сайтах ежедневное меню и учитывать предоставляемые родителями сведения о состоянии здоровья ребенка.
Документом также вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения. Ряд нововведений выходит за пределы вопроса школьного питания и касается обеспечения трехразовым питанием и таких социальных групп, как инвалиды и пациенты социальных учреждений. Запрещается обращение опасных или некачественных, фальсифицированных продуктов, продуктов, в отношении которых не может быть подтверждена прослеживаемость, которые не имеют предусмотренной законодательством маркировки, содержащей сведения о пищевых продуктах, либо в отношении которых не имеется таких сведений.