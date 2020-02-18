Госдума приняла закон о горячем питании для школьников начальных классов

Ученики начальных классов получат бесплатное горячее питание в школах. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении, сообщает ТАСС.

Предоставляться горячее питание будет как минимум один раз в день, причём речь идёт об одном горячем блюде, не считая горячего напитка.

Законопроект был подготовлен депутатами и сенаторами, но Президент РФ Владимир Владимирович Путин ко второму чтению внёс в него поправку, что обеспечение горячим питанием всех учащихся начальной школы должно быть обязательным и бесплатным.

Президентские поправки дополняют закон об образовании пунктом, в соответствии с которым учащиеся начальных классов обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда и горячего напитка. Финансирование будет идти за счет ассигнований из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы.

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Устанавливается возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование организации горячего питания на условиях, определяемых кабмином. Поэтапное введение новой системы будет происходить с 1 сентября этого года до 1 сентября 2023 года в зависимости от субъекта РФ.

Законопроект одновременно устанавливает обязательное наличие горячего питания для детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях, детей, пребывающих в организациях отдыха и оздоровления, этим должна заниматься непосредственно указанная организация. Школы и детские лагеря обязываются размещать на своих сайтах ежедневное меню и учитывать предоставляемые родителями сведения о состоянии здоровья ребенка.

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Документом также вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения. Ряд нововведений выходит за пределы вопроса школьного питания и касается обеспечения трехразовым питанием и таких социальных групп, как инвалиды и пациенты социальных учреждений. Запрещается обращение опасных или некачественных, фальсифицированных продуктов, продуктов, в отношении которых не может быть подтверждена прослеживаемость, которые не имеют предусмотренной законодательством маркировки, содержащей сведения о пищевых продуктах, либо в отношении которых не имеется таких сведений.