Минтранс запустил эксперимент по внедрению цифровой транспортной накладной

Минтранс России запустил эксперимент для внедрения электронной транспортной накладной (ЭТрН) и электронного путевого листа (ЭПЛ) при пассажирских и грузовых автоперевозках.

Он будет проводиться до 30 октября 2020 года на территории Москвы, Татарстана, Московской, Калужской, Рязанской областей и Краснодарского края, сообщается на сайте министерства.

Макет единой государственной информационной системы для сбора, обработки и хранения данных из ЭПЛ и ЭТрН разрабатывает ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Система обеспечит обмен юридически значимыми данными в режиме онлайн между всеми участниками перевозки: от коммерческих платформ документооборота до государственных органов исполнительной власти. По итогам эксперимента будут внесены предложения об изменении нормативных правовых актов и сформирована дорожная карта для внедрения ЭПЛ и ЭТрН на территории России.

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Для реализации эксперимента до 28 февраля будет создана Межведомственная рабочая группа, включающая представителей МВД, ФНС, Минтранса, Ространснадзора, Росавтотранса, Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ).

В рамках эксперимента будет отрабатываться взаимодействие платформ электронного документооборота с участием крупнейших грузоперевозчиков и агрегаторов. Компании примут участие в эксперименте на добровольной и безвозмездной основе.

Проект позволит повысить безопасность дорожного движения за счет цифровизации предрейсового контроля технического состояния транспортного средства и медосмотра водителя. Ежегодно перевозчики оформляют почти 3 миллиарда первичных документов. Внедрение цифровых технологий позволит сократить издержки бизнеса, ускорить и упростить контрольно-надзорные процедуры, отмечают в Минтрансе.