В какую сумму производителям обойдется маркировка молочной продукции

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющийся оператором обязательной маркировки, оценил затраты на внедрение маркировки в молочной отрасли на сумму не более 4 млрд рублей.

«На предприятиях разные условия производства, автоматизированная линия обойдется в 1,5 млн рублей, ручная — в 12 тыс. По нашим расчетам, затраты на всю отрасль в пределе достигают 4 млрд рублей», — заявил представитель ЦРПТ Алексей Сидоров в ходе сессии на форуме «Молочная и мясная продукция — 2020» в Красногорске.

📌 Реклама Отключить

Таким образом Сидоров прокомментировал оценку стоимости маркировки товаров от Национального союза производителей молока «Союз молоко», по данным которого в первый год молочная отрасль должна затратить около 60 млрд рублей. «Насколько я помню, ваши оценки [оценки „Союз молоко“] были от 4,5 до 10 млн рублей на линию, вы говорили, что в отрасли 2 тыс. предприятий, и в среднем на одном предприятии 2,6 линии. Правильно давать оценки по отдельным категориям, неправильно брать все количество линий и умножать на одну цифру, решения требуются разные», — цитирует Сидорова ТАСС

Сидоров отметил, что, по оценкам ЦРПТ, в отрасли около 4 тыс. предприятий, из них 450 — это крупные и средние и 3,5 тысячи — это микро- и малые производители. «Разница в этих предприятиях — в степени автоматизации и объемах выпуска, соответственно, для больших предприятий стоимость оборудования на одну линию до 1,5 млн рублей, эти оценки подтверждают сами компании. Для других 3,5 тыс. — более дешевые решения, поскольку там нет таких скоростей», — пояснил он.

В пресс-службе ЦРПТ уточнили, что для малых предприятий с объемом переработки до 10 т молока в сутки сумма затрат на закупку оборудования находится в диапазоне от 15 до 35 тыс. рублей — в зависимости от необходимой производительности принтера этикеток.