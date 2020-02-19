Вот сколько силовиков в стране. И сколько они получают

По случаю приближающегося 23 февраля вышло новое исследование о силовиках России, подготовленное репортерами «Проекта».

Главный вывод: расходы на силовиков и их численность растут, причем за счет ФСБ, прокуратуры и СК.

– Всего 2,6 млн граждан России работают в силовых ведомствах, то есть каждый 57-й россиянин.

– Самым многочисленным силовым ведомством в России остается армия. Однако совокупная численность внутренних войск, которые защищают россиян от других россиян, а не от внешних врагов, выше. Общее количество полицейских и росгвардейцев на 30% превышает численность служащих Минобороны.

– На одного высокопоставленного чиновника приходится не меньше 68 сотрудников Федеральной службы охраны.

– С начала третьего срока президентства Путина больше всего выросло количество прокуроров и следователей, а сильнее всего сократился штат спасателей.

– Треть всего федерального бюджета ежегодно уходит на силовиков. Причем быстрее всего среди «силовых бюджетов» растут траты на ФСБ.

– Быть силовиком в России выгодно: во всех ведомствах средние зарплаты превышают средний уровень по стране в 2-3 раза, и растут они с каждым годом. Исключение, как ни странно, составляет Москва, где силовики получают ниже среднего.