500 тысяч работодателей сдали в ПФР СЗВ-ТД на 5 миллионов сотрудников

Завершилась первая отчетная кампания работодателей по представлению в ПФР сведений о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД за январь 2020 года.

Несмотря на сжатые сроки, разработчики программ по кадровому и бухгалтерскому учету вовремя обновили соответствующие продукты для страхователей и операторов, оказывающих услуги по сдаче отчетности, отмечает Пенсионный фонд на своем сайте.

Для компаний, которые не успели установить последние версии программ, Пенсионный фонд запустил на своем сайте новую версию Кабинета страхователя с возможностью передачи сведений о трудовой деятельности напрямую в ПФР, не прибегая к услугам посредников.

Помимо этого, Пенсионный фонд предоставил работодателям бесплатные программы по формированию отчетности.

Благодаря проделанной работе к середине февраля более полумиллиона страхователей направили в ПФР сведения кадрового учета в отношении почти пяти миллионов работников.

Напомним, работодатели представляли сведения в ПФР только в том случае, если за отчетный период в компании происходили такие кадровые мероприятия, как прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение, либо если компания меняла свое название или же работник подавал заявление о выборе формы трудовой книжки.