Сроки действия публикации о намерении обратиться с заявлением о банкротстве должника сократились

Федеральный закон № 377-ФЗ внес в закон о банкротстве новый абзац: «По истечении тридцати дней со дня опубликования указанного уведомления сведения, содержащиеся в нем, утрачивают силу». Закон вступил в силу 12 ноября 2019 года.

Речь идет об уведомлении кредитора о намерении обратиться с заявлением, чтобы признать должника банкротом. Его публикуют в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Право на обращение в суд возникает у кредитора при условии предварительного, не менее чем за пятнадцать календарных дней до обращения в суд, опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом путём включения его в Единый федеральный реестр (п 2.1. статьи 7 Закона о банкротстве).

До внесения изменений закон не предусматривал ограничения срока, в течение которого кредитор должен обратиться с заявлением о банкротстве. По новым правилам кредитор должен обратиться в арбитражный суд в течение 30 дней, которые начинают течь с момента публикации уведомления. При этом право обратиться в суд возникнет у кредитора только через 15 дней после публикации уведомления.

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«Изменения в закон о банкротстве внесли определенность в некоторые важные вопросы. Во-первых, закон о банкротстве не содержит ограничений, что публикация о намерении обратиться с заявлением о банкротстве должника должна быть сделана после вступления решения суда в законную силу, поскольку право на подачу такого заявления возникает у кредитора только после вступления решения суда в законную силу. В связи с чем, некоторые кредиторы делали такие публикации заблаговременно и некоторые даже до момента обращения с иском в суд к должнику. Очевидно, что такими действиями кредиторы намеревались мотивировать должника к оплате долга. Однако публикации о намерении имеют негативные последствия для ряда должников, и должники фактически оказывались в ситуации, когда сообщение о намерении признать их банкротом имеется, а право на подачу у кредитора еще не наступило. После внесения изменений в закон такая практика будет сведена к нулю, потому что за время рассмотрения дела в суде, публикация фактически утратит силу. Во-вторых, если в отношении должника имеется публикация о намерении признать его банкротом, у заинтересованных лиц всегда возникает вопрос, урегулирован ли у должника вопрос с кредитором, если кредитором публикация сделана, но само заявление о признании должника банкротом не подано. После внесения изменений в закон, негативные последствия для должника фактически прекращаются по истечении 30 дней с момента публикации, в случае если кредитором публикация сделана, но само заявление в указанный срок не подано», – комментирует поправки Елена Герасимова, генеральный директор компании ЮРКОЛЛЕГИЯ, эксперт по взысканию долгов с юрлиц.