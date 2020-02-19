Что меняется с 1 июля в правилах выплаты пенсий

С 1 июля 2020 года будет изменен порядок получения пенсии на банковские карты.

Изменения коснутся тех, кто еще не оформил карты «Мир».

Норма о выплате пенсии на карты национальной платежной системы действует с 1 июля 2017 года. Те, кто оформлял выплату пенсии после этой даты, уже имеют на руках «Мир». Для них после 1 июля 2020 ничего не меняется.

Остальные пенсионеры переводятся на «Мир» по мере истечения срока действия ранее оформленных банковских карт.

Между тем, как показывает практика, банки проводили эту кампанию по переводу пенсионеров на «Мир», не дожидаясь окончания действия карт. Многие пенсионеры уже переоформили свои карты.

Если же кто-то еще этого не сделал, то следует иметь в виду, что 1 июля 2020 года заканчивается переходной период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».

Если карта заменена не будет, то после 1 июля банк будет возвращать пенсию гражданина обратно в Пенсионный фонд России.

«Безусловно, деньги никуда не пропадут и не исчезнут, они будут возвращены получателю, однако до тех пор, пока не произойдет замены карты, выплата пенсий будет приостановлена», — прокомментировала зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.