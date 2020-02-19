Оформлять документы на пособия станет легче

С июля 2020 года люди смогут получить документы для получения соцвыплат и пособий дистанционно через личный кабинет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире передачи «Право на справедливость».

Министр отметил, что самое главное – чтобы исполнение социальных инициатив президента не утонуло в «бюрократических проволочках». По словам Силуанова, сейчас из 18 млн россиян, которым положена помощь государства, обращается за пособием всего около пяти млн человек из-за сложных процедур.

«Можно пойти в МФЦ и уже оттуда получить необходимое количество документов с тем, чтобы МФЦ направило все материалы для получения соответствующих пособий. Но самое простое будет заключаться в том, чтобы через личный кабинет отправить заявление, и органы, которые формируют соответствующую информацию, – это налоговые органы, Пенсионный фонд – самостоятельно все это сделали, и наши люди не ходили бы по бюрократческим инстанциям. Эта мера должна заработать, начиная уже со второго полугодия текущего года», – сообщил Силуанов.

Министр также рассказал, что сертификат на материнский капитал будут выдавать матери сразу после выписки из роддома. Его выдадут на основании данных, полученных при поступлении в родительное отделение.