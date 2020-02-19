Какое пособие на детей от 3 до 7 лет будут платить и как его оформить

Президент озвучил, что государство будет платить пособия на детей от 3 до 7 лет и граждане стали обращаться в местные органы соцзащиты и получать отказ. Ведь на данный момент соответствующий нормативный документ не принят.

Кроме того, чтобы получить детское пособие, нужно собрать кучу справок, жалуются молодые мамы. Процедура слишком сложная.

Ее упростят, пообещал глава Минфина Антон Силуанов, выступая в передаче «Право на справедливость» на Первом канале.

Получение соцвыплат будет простым, доступным и быстрым, заявил он.

В частности, оформить выплат можно будет через личный кабинет, отправив заявление. А данные о доходах будут передаваться из ФНС и ПФР, чтобы не люди собирали справки, а госорганы взаимодействовали между собой.

Такой механизм заработает со второй половины 2020. ФНС уже сейчас начала работать над этим механизмом.

Глава Минфина также заявил, что независимо от того, когда будут поданы документы, пособия будут начислены с 1 января 2020.

Каков будет размер этого пособия? Как пояснил Силуанов, если доход семьи будет ниже прожиточного минимума на 1 человека, то они получат пособие в размере половины прожиточного минимума (около 5500 руб.), в 2021 году пособие составит уже 1 ПМ (примерно 11 тыс. рублей).

До 2024 государство направит на выплату пособий, обещанных Президентом, около 4 триллионов рублей. В 2020 году на это направят 400 млрд. рублей.