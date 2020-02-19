Банки вернули клиентам только малую часть украденных мошенниками денег

Банки возвращают россиянам лишь каждый седьмой рубль, переведенный без их согласия, то есть 15% от общей суммы украденного, подсчитали в ЦБ. Низкий уровень компенсаций связан с тем, что многие клиенты сами выдают данные мошенникам.

Российские банки в 2019 году суммарно выплатили клиентам 935 млн руб., списанных с их счетов без согласия. Эта сумма компенсирует примерно 15% денег, потерянных клиентами в результате несанкционированных операций, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России). С документом ознакомился РБК.

В прошлом году банки провели 576,5 тыс. транзакций, которые впоследствии были признаны несанкционированными. Речь идет о переводах физических и юридических лиц, совершенных без их согласия с помощью платежных карт и других электронных средств платежа, в том числе электронных кошельков. Общая сумма таких операций составила 6,42 млрд руб.

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По итогам 2018 года ФинЦЕРТ сообщал о несанкционированных операциях на 1,38 млрд руб., но учитывал лишь операции по платежным картам.

Как следует из доклада ФинЦЕРТа, подавляющая доля (99,2%) несанкционированных операций проводилась по счетам физлиц. Средняя сумма одной транзакции составила 10 тыс. руб. Специалисты ЦБ выделяют три канала, через которые совершаются подобные переводы:

банкоматы и терминалы;

оплата товаров и услуг в интернете (так называемые CNP-транзакции);

дистанционные банковские сервисы (онлайн-кабинеты или мобильные приложения).

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Низкий уровень возмещения банками похищенных средств связан с тем, что в большинстве случаев преступники прибегают к методам социальной инженерии (психологических методов по выманиванию у людей необходимых мошенникам сведений), признает ФинЦЕРТ. Как отмечается в докладе, клиенты доверяют мошенникам и сами выдают им конфиденциальную информацию, нарушая тем самым требования договора с банком. А если клиент сам скомпрометировал данные карты или дистанционного банковского обслуживания, банк может не возвращать ему деньги.

Чаще всего мошенники используют методы социнженерии для списания денег через мобильное приложение или интернет-банк — здесь его доля составляет 88,9%. Это объясняется тем, что в системах дистанционного банковского обслуживания доступны более крупные суммы, чем в других каналах. Специалисты зафиксировали 160,8 тыс. подобных краж на общую сумму 2,27 млрд руб. Из этих денег банки вернули клиентам лишь 162,3 млн руб., то есть каждый 14-й рубль.

Впрочем, мошенники встречаются и в самих банках — в 2019 году в ЦБ сообщили о 877 случаях, когда банковские сотрудники получили несанкционированный доступ к информации на счетах клиентов и перевели средства без разрешения. Ущерб от таких хищений составил 24,5 млн руб.