Депутаты проголосовали за поправки в программу маткапитала

Госдума сегодня одобрила во втором чтении поправки относительно использования средств материнского капитала.

Право на получение маткапитала дают при рождении первенца, а при рождении второго ребенка сумма увеличена на 150 тыс.

Программа материнского капитала продлевается до 2026 года.

Право на получение маткапитала получают одинокие отцы, усыновившие или взявшие на воспитание ребенка.

Сокращается процедура рассмотрения заявки на выдачу материнского капитала с 15 до 5 дней.

Упрощается сама процедура выдачи. Не надо будет подавать заявление, достаточно будет информации, которую соответствующий отдел ЗАГСа передаст в территориальное отделение ПФР,

Также законопроектом дается право строить жилье не только на участках, выделенных под жилищное строительство, но и на садовых участках за счет средств маткапитала.

Законопроект вступает в силу задним числом и начинает работать с 1 января 2020 года.

Предполагается, что завтра проект будет принят в третьем чтении, Совет Федерации рассмотрит и одобрит его 26 февраля.