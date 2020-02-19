Путин согласился, что трудно прожить на 10 800 рублей

Жительница Петербурга спросила президента Владимира Путина, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, сообщает «Интерфакс».

Это произошло 19 февраля, когда он возложил цветы к памятнику Анатолию Собчаку и затем подошел к группе местных жителей, стоявших неподалеку

«Думаю, что очень трудно», — ответил Путин и тогда собеседница предположила, что его зарплата больше. На что президент ответил, что у него не самая высокая зарплата в стране, есть и больше.

В прошлом году Путин своим указом повысил себе зарплату на 4,3%. Соответствующий документ был подписан 7 октября, в день рождения главы государства. Согласно расчетам РБК, месячная зарплата главы государства составляет 773,4 тыс. руб.

Петербурженка также пожаловалась, что на установленный государством прожиточный минимум нельзя купить продукты, и задалась вопросом, как быть матерям-одиночкам.

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«Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа», — сказал Путин.

Его собеседница рассказала также, что у нее врачи обнаружили отек мозга, но, тем не менее, она учится на экономиста. По словам женщины, вместе с ней учится инвалид второй группы, который получает пенсию в 3800 рублей.

«Мы исходим из того, что есть какие-то дополнительные доходы. Конечно, на эти деньги невозможно прожить. Государство делает все, что оно в состоянии», — сказал Путин.

При этом, продолжила женщина, одна квартплата в настоящее время составляет 4000 рублей, и к тому же постоянно увеличивается взнос за капремонт.

«Я в некоторые страны приезжаю, и смотрю — стоят разваленные дома. Просто рушатся. Я спрашиваю, почему. А потому что приняты законы, не позволяющие повышать квартплату с одной стороны, а с другой — запрещающие выселять тех, кто вообще не платит. И все рушится», — ответил президент.

«Конечно, вы правы, у нас еще очень много проблем в социальной сфере, которые государство должно решить», — продолжил он.

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На вопрос, почему же государство не решает эти проблемы, Путин ответил, что это не так.