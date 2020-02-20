Как заполнить строку 1б корректировочного счета-фактуры

Минфин в письме № 03-07-11/7830 от 07.02.2020 дал разъяснения по вопросу заполнения строки 1б корректировочного счета-фактуры при изменении стоимости товаров (работ, услуг) в случае, если к счету-фактуре ранее составлялся корректировочный счет-фактура в связи с изменением стоимости других товаров (работ, услуг).

В корректировочном счете-фактуре должны быть указаны, в частности, порядковый номер и дата составления счета-фактуры, по которому осуществляется изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав; разница между показателями счета-фактуры, по которому осуществляется изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, и показателями, исчисленными после изменения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав.

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В строке 1б корректировочного счета-фактуры указываются номер и дата счета-фактуры, а при заполнении граф по строке А (до изменения) корректировочного счета-фактуры указываются соответствующие показатели граф счета-фактуры, к которому составляется корректировочный счет-фактура.

Поскольку корректировочный счет-фактура составляется на разницу между показателями до и после изменения стоимости, то при изменении стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), стоимость которых ранее не изменялась и в отношении которых корректировочный счет-фактура ранее не составлялся, продавцом выставляется корректировочный счет-фактура, в который переносятся соответствующие данные из счета-фактуры.

Учитывая изложенное, в случае если к счету-фактуре ранее составлялся корректировочный счет-фактура в отношении одних товаров (работ, услуг), то при изменении стоимости других товаров (работ, услуг), в отношении которых корректировочный счет-фактура ранее не составлялся, составляется второй корректировочный счет-фактура, в строке 1б которого указываются номер и дата счета-фактуры.