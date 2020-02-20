Правила выдачи алкогольных лицензий изменят

При лицензировании розничной продажи алкоголя предлагается ввести возможность выдачи лицензии на каждый отдельный магазин или точку общепита.
Проект Минпромторга с поправками в закон о лиензировании опубликован на портале для общественного обсуждения.
Речь идет о механизме «один объект — одна лицензия». Предлагается прописать возможность его применения в законе о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции.
«Предусматривается право заявителя на указание в лицензии одного или нескольких своих обособленных подразделений. Другими словами, заявитель будет вправе получать лицензии на каждый торговый объект или объект общественного питания или одну лицензию на несколько объектов. Также заявитель может группировать объекты в различных лицензиях», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Сегодня выданная организации лицензия действует для ее обособленных подразделений только при условии указания в лицензии мест их нахождения. В случае аннулирования или приостановления лицензии организация теряет право на продажу алкоголя на всех объектах, указанных в документе, даже если нарушение нашли только на одном объекте. К тому же процесс получения новой лицензии крайне затруднителен, указывают в Минпромторге.
Предлагаемые меры позволят предотвращать случаи по одновременному прекращению торговли алкоголем во всей торговой сети.