Каким инвалидам положена льгота по налогу на имущество

Согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 391 и подпункту 2 пункта 1 статьи 407 НК инвалидам I и II группы предоставляются налоговые льготы по земельному налогу и налогу на имущество.



При этом Налоговый кодекс не содержит ограничений применения указанных налоговых льгот в зависимости от правовых оснований признания физлиц инвалидами.

Таким образом получить льготу может физлицо, признанное инвалидом в соответствии с законодательством иностранных государств.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-05-04-01/5656 от 30.01.2020.