Каким инвалидам положена льгота по налогу на имущество

У меня нет зарплатных карт вообще. Никаких зарплатных карт никаких банков....
Это потому что не было жалоб в ТИ или каких-нибудь родственников, которые могли бы устроить сканд...
Во-первых, налог может быть меньше, 4%, а не 6. Во-вторых, не нужна ККТ. В третьих, отсутствие вс...
Самозанятым выгодно быть пенсионерам. Во-первых, не надо платить взносы, которые погоды не делают...
Тем не менее чем больше баллов, тем больше пенсия. Сейчас коллега оформляет пенсию, баллов у него...
Да ничего. Вот только желания банков для этого недостаточно, необходимо т.н. "политическое решени...
Я думаю то, нынешний идиотизм прекратится, придет другой, когда нужно будет все предоставлять по ...
Пусть Вася теперь готовится доказывать, что кроме "тети Маши" у него нет других родственников... ...
Получается, что ИП и самозанятые будут получать одинаковую пенсию, но если ИП обязан платить взно...
При таких конских штрафах, особенно, при осуществлении ВЭД - достаточно глупо со стороны индивиду...
Где там не выше? - http://worldtaxes.ru/nalogi-v-evrope/nalogovaya-sistema-germanii/
Индивидуальную финансовую ответственность инспекторов!!!! И не будет хрени всякой. ...
Ну вот, видите, не бесплатная у Вас карточка)))
Эта мера поможет лентяям, не желающим работать.Я считаю, пособие платить надо - но за это пособие...
Здравствуйте! Одно непонятно - данные о каком "документе, подтверждающем полномочия" заполнять в ...
И, кстати, во Франции уже дограбились - унять до сих пор не могут....
"Отдел кадров человеку с коробкой DVD дисков: "Э, батенька, да вы - летун!"...
Нет, там не выше. там налоговая база другая и возвраты другие и по другому....
Полистал ЭТК перед сном. Всю ночь ворочался, снились кошмары. НуНаФиг....
Книга рекордов Гиннесса."ПФР попала в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшая библиотека электронн...
В Европе-то налоговая нагрузка всяко выше! )) Вы как-то обошли эту тему. Но там да, там прогресси...
Эхо татаро-монгольского ига.
ВТБ. А сбер вообще отказал.
У нас всё плохо...Это не так.
А так даже удобнее. Типа, в нищите виновато не государство со своими аппетитами, а буржуй, с него...
У меня по карте (не сбер) обслуживание бесплатное при расходах а месяц от 5т. Ну так это не напря...
Соцналоги на зарплату наёмнику это 4-6%? И второй аспект. Никто не работает 25 часов в день. Все ...
Так ли это? Думаю, если отбирается, то не непосредственно, а через работодателей, которые не могу...
ну про ипотеку я лично дешевле не нашла нигде, кроме как у них ...
почему никогда?кащей наверное?игла в яйце?
А почему в стране заводится много маргеналов, причём из числа работающего населения? Потому что у...
Не выгоднее))) Выгоднее грабить Кальви, Минцев, Чичваркиных или Петровых (Рольф), но до них, поро...
то есть ни фактов, ни аргументов, ни фантазии... Ну так может и трыньдеть тогда не надо?...
главное, чтобы на материалах не экономили, а то...