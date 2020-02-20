Владелица Wildberries – самая богатая россиянка

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, написал журнал Forbes.
По версии издания, ее состояние достигло $1,4 млрд.
Бакальчук обогнала бессменного лидера списка прошлых лет Елену Батурину, состояние которой составляет $1,2 млрд. Отмечается, что новая оценка состояния Бакальчук стала следствием изменений, произошедших с ее основным активом - интернет-магазином Wildberries.
По данным журнала, в 2019 году оборот Wildberries вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей. Как пишет Forbes, впервые Бакальчук вошла в список богатейших людей России в 2018 году, тогда ее состояние оценивалось в $600 млн. Через год оно выросло почти вдвое, что позволило ей занять второе место после Батуриной.