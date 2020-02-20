Полстраны сдает отчетность через 1С с ошибкой

Вдобавок ко всем фатальным и не очень проблемам работы в 1С, пользователи умудряются обнаружить там еще и грамматические опечатки. Читатель «Клерка» Дмитрий прислал в редакцию ошибку, которая висит в программе много лет. Исправить ее у разработчиков словарь не доходит.

«Вычитывал показатели финансовой отчётности (надо же понять, что куда относить) и наткнулся на орфографическую ошибку в 1С. «Ну, с кем не бывает?» подумал я и полез смотреть в предыдущие релизы, чтобы глянуть, откуда пошла ошибка. Каково же было моё удивление, что эта же орфографическая ошибка ещё в 1С:Предприятии 7.7 есть! То есть половина страны много лет сдаёт отчётность, не особо вчитываясь в наименования показателей».

Если протестировать вас на внимательность, найдете еще опечатки?