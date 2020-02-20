Количество уголовных дел на бизнесменов должно снижаться, а оно растет

Статистика уголовных дел по экономическим преступлениям пока что противоречит наметившейся тенденции на новую гуманизацию, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В 2019 году по экономическим статьям УК РФ зарегистрировано 317 627 преступлений — на 37% больше, чем годом ранее.

«От статистики двойственное ощущение, — отметил Борис Титов. — С одной стороны, в последнее время однозначно чувствуется некоторое „потепление“. И в законодательство внесли изменения, и Председатель Верховного Суда выступил с очень важными инициативами. И прокуратура все чаще не поддерживает чрезмерно жесткую меру пресечения, все чаще возвращает следствию „высосанные из пальца“ дела. И суды сразу по нескольким резонансным делам вынесли гораздо более мягкие решения, было даже несколько оправдательных приговоров.

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Хочется надеяться, что мы живем в начале „второго периода“ гуманизации уголовного судопроизводства, ведь крайне важным является именно правоприменение. А здесь основные решения еще не приняты. И статистика за последний год не дает расслабиться.

Конечно, хорошо, что поменьше людей ждут приговора в СИЗО. В 2018 году было 5638 человек, в 2019 — 5284. Обратите внимание, кстати, сколько из них — по „резиновым“ статьям 159-159.6 УК РФ о мошенничестве — 4387, то есть четыре пятых. Но количество зарегистрированных преступлений существенно выросло. И здесь 80% занимает то же мошенничество. Конечно, не все из обвиняемых в мошенничестве — предприниматели, но все же».