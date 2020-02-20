Путин потребовал очистить стратегические отрасли экономики от криминала

Президент Владимир Путин поручил активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики. Об этом он заявил на коллегии ФСБ.

Кроме того, Путин потребовал соблюдать права граждан и хозяйствующих субъектов и «не формально, а по делу» реагировать на информацию о нарушении прав предпринимателей со стороны надзорных органов. Президент отметил, что одними из приоритетов в деятельности ФСБ должны оставаться обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции.

Он призвал использовать опыт по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сферах, в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексах.

Глава государства также поручил контролировать расходование средств на нацпроекты, но при этом не препятствовать работе соответствующих госорганов и коммерческих структур.

«Это должна быть работа, нацеленная на конечный результат. От вас тоже очень много здесь зависит. Нужно наладить жесткий контроль за прохождением этих огромных финансовых потоков, но при этом, хочу на это тоже обратить внимание, не мешать работе соответствующих государственных и коммерческих структур», — цитирует президента ТАСС.

Служба должна заниматься антикоррупционной защитой нацпроектов вместе с МВД, Генпрокуратурой, Счетной палатой и Росфинмониторингом, отметил он.