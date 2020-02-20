На что рассчитывать, если уплаченный налог испарился

Компания перечислила в бюджет 614 тыс. руб. в счёт уплаты НДС за III квартал 2017 года. Вернее, компания думала, что перечислила.

На самом деле деньги до бюджета на дошли, потому что банк оказался неплатежеспособным. На его корреспондентском счёте не было денег, и в бюджет банк ничего не отправил. Но с расчетного счета компании деньги были списаны.

Организация считала, что эти 614 тыс. руб. сформировали переплату по НДС и в начале 2019 года попросила инспекцию зачесть эту сумму в счёт уплаты НДС за IV квартал 2017 года. Инспекция отказала, потому что до бюджета-то деньги не дошли.

Суды поддержали инспекцию. Они сказали, что:

– зачесть можно только ту сумму, которая поступила на счета соответствующего бюджета;

– даже если обязанность по уплате налога признана исполненной, то это ещё не значит, что эту сумму можно зачесть.

В этом деле интересно то, что инспекция не доказала недобросовестность компании. Фирма не знала о проблемах банка. Но суды все равно отказали в зачете 614 тыс. руб.