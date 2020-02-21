Силуанов назвал запредельной налоговую нагрузку работодетелей

Антон Силуанов признал, что страховые взносы, которые платят работодатели за каждого сотрудника, в России чрезмерно высоки. Но вопрос их снижения следует тщательно проработать, чтобы компенсировать ущерб внебюджетным фондам и не нарушить баланс федерального бюджета.

«Сегодня действительно нагрузка на труд запредельная. Я это прекрасно понимаю», — заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.

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По словам Силуанова, сегодня налог на труд в России выше, чем налоги на капитал. К тому же к 30%, которые платит работодатель, добавляется 13% налога на доход физических лиц, который удерживается с зарплаты сотрудника. «Поэтому и происходят эти схемы уклонения от оплаты труда в белую», — отметил он.

Во многих странах значительную часть страховых отчислений берут на себя работники, указал министр. В России, однако, вариант переноса уплаты страховых взносов с работодателя на работника не обсуждается, заявил Силуанов.

Он подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но главное — найти источники компенсации внебюджетным фондам.

«Если мы сейчас снизим, у Пенсионного фонда дыра в бюджете образуется. Чем ее закрывать — [федеральным] бюджетом?» — сказал глава Минфина.

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Он уточнил, что на 1% ставки страховых взносов приходится примерно чуть более 200 млрд руб. Если снизить ставки страховых взносов до 20%, в фонды не поступит порядка 2 трлн руб. «Где такие деньги взять? Разбалансировать федеральный бюджет мы не можем», — подчеркнул Силуанов.

«Мы заинтересованы в том, чтобы эта нагрузка снижалась, но в то же время мы заинтересованы в том, чтобы не разбалансировать подходы к налогообложению», — резюмировал министр, уточнив, что вопрос пока рассматривается теоретически, «нет никаких законопроектов, на завтра заготовок».