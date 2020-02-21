Как заставить работодателя проиндексировать зарплату

На портал Роструда «Онлайнинспеция.рф» регулярно поступают вопросы относительно индексации зарплаты. Роструд отвечает, что индексация должна проводиться на основании локального акта работодателя.

Но что делать, если такого акта нет?

Вот что отвечает Роструд:

Если работодателя отсутствует документ, устанавливающий порядок индексации заработной платы, то работнику необходимо обратиться к нему с требованием такой документ утвердить.

Если работодатель откажет работнику, то за защитой своих прав ему необходимо будет обратиться в территориальный орган Роструда — государственную инспекцию труда (в том числе через ресурс «Онлайнинспекция.рф»), в комиссию по трудовым спорам (при ее наличии в организации), в прокуратуру, а также в суд.