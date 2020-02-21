Налоговая шлет организациям письма о долгах, которых нет

У московских налоговых новая фишка — они рассылают информационные письма о том, что у организации есть задолженность менее 3 тыс. рублей и рекомендуют её оплатить. Таким письмом поделились в группе Красный уголок бухгалтера.

Письма получают даже те организации, у которых никаких долгов нет.

Все дело в том, что с 1 апреля 2020 года вступают в силу поправки в статью 70 Налогового кодекса. В соответствии с ними решение о взыскании недоимки по налогам, взносам, пеням и штрафам может быть вынесено только если общая сумма взыскания превысит 3 000 рублей. Поэтому налоговики решили заранее попытаться собрать незначительные недоимки.

Так что если вы получили такое письмо, не стоит пугаться. Это просто информационное письмо, которое никакой обязанности на вас не налагает. Да и недоимок у вас может не быть вовсе.