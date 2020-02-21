Налоги самозанятых могут списываться автоплатежом

ФНС обновила приложение для самозанятых «Мой налог».

В новой версии теперь можно настроить автоплатеж, чтобы начисленный к уплате налог автоматически списывался с привязанной банковской карты. С техподдержкой теперь можно общаться прямо из приложения. Еще разработчики усовершенствовали справочник видов деятельности: вместо длинного перечня – комфортное меню по категориям. Например, при нажатии на меню «Дом» высвечивается перечень работ – повар, няня, сиделка, клининг и др. Появилась и возможность просмотра истории платежей.

Налоговики ждут обратной связи от пользователей приложения и готовы учесть популярные пожелания. Ввести автоплатеж вроде как просили сами самозанятые.