Когда введут прогрессивную ставку НДФЛ

Минфин может рассмотреть вопрос о введении прогрессивной ставки НДФЛ в 2024 году, до этого принципы налогообложения меняться не будут, и сейчас этот вопрос в правительстве не обсуждается. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.

Глава Минфина напомнил, что правительство заявило о неизменности налоговых ставок до 2024 года. «А к 2024 году рассмотрим предложения — сохранить эту ставку [НДФЛ] или сделать прогрессию. Различные могут быть возможности прогрессии», — сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что «сейчас такие предложения в правительстве не рассматриваются».

Министр признал, что в обществе «давно назрел запрос на социальную справедливость»: 13% налога платит тот, кто получает зарплату в размере МРОТ, и тот, кто получает 12 млн руб. в год.