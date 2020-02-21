Налоговики продолжают массовую зачистку ЕГРЮЛ

Подмосковные налоговики отчитались о чистке государственных реестров и проверке достоверности содержащихся в них сведений в 2019 году.

За прошедший год из Единого государственного реестра юридических лиц исключено 23 тысячи недействующих организаций и организаций с недостоверными сведениями. В результате количество юридических лиц в Московской области с «массовым» адресом сократилось в 53 раза, с «массовым» руководителем - в 1,7 раза, число организаций с «массовыми» участниками уменьшилось на 26 процентов.

В связи с нарушением законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к административной ответственности привлечено 2623 должностных лица, решение о дисквалификации принято судами в отношении 798 должностных лиц, возбуждено 181 уголовное дело.

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Налоговики напоминают, что в случае установления недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице регистрирующий орган проводит проверку достоверности таких сведений. Для этого в адрес руководителя/учредителя и юридического лица направляется уведомление о необходимости представления достоверных сведений. Если по истечении 1 месяца юридическое лицо не реагирует на это уведомление, регистрирующий орган принимает решение о внесении в ЕГРЮЛ записи о недостоверности содержащихся в реестре сведений о нем.

Если запись о недостоверности сведений содержится в ЕГРЮЛ в течение более чем шести месяцев с момента внесения, регистрирующий орган вправе исключить юридическое лицо из ЕГРЮЛ во внесудебном порядке (ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ).

Юридическое лицо может представить в регистрирующий орган документы для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения, в отношении которых содержится запись о недостоверности. Кроме того, оно вправе устранить недостоверность сведений в ЕГРЮЛ путем обжалования действий регистрирующего органа по внесению указанной записи в вышестоящий регистрирующий орган или в суд.