90% работников сталкиваются с переработками

По данным сайта Работа.ру, более 90% россиян сталкивались с переработками. При этом около 30% — остаются после официального завершения рабочего дня еще как минимум на 30 минут. Среда — самый загруженный день недели, когда сотрудники перерабатывают чаще всего.

Только четверть менеджеров младшего и среднего звена получают денежное вознаграждение от руководства за переработки. При условии доплаты за задержки на рабочем месте, отношение работников к ним в целом положительное (34%) или нейтральное (47%).

Практически каждый день приходится задерживаться на работе владельцам бизнеса и директорам компаний (63%), персональным ассистентам и секретарям, а также личным водителям (по 32% для каждой из профессий).

Иногда переработки являются атрибутом корпоративной культуры компании, и сотрудники задерживаются, потому что так принято, или из-за страха получить негативную оценку со стороны начальства. Но есть и те, кто добровольно остается на рабочем месте допоздна. Так, почти 40% руководителей компаний отмечают, что пик их рабочей активности приходится именно на вечернее время. С другой стороны, почти треть подчиненных не считает переработкой необходимость вечером оставаться на связи с начальством или клиентами в мессенджерах и рабочей почте.