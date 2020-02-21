Клерк.Ру

Субъективный рейтинг российского SaaS

Аскар Рахимбердиев, основатель и руководитель МойСклад, представил свой рейтинг российского SaaS.

Программное обеспечение как услуга (SaaS) позволяет пользователям подключаться к облачным приложениям и использовать их через Интернет.

«В нашей индустрии есть несколько рейтингов SaaS. Все они в большей или меньшей степени вызывают у меня оторопь и недоумение. Хватит с этим мириться, вот рейтинг российского SaaS за 2018 год по моей версии».

1.1С-Битрикс: 897 млн

2. amoCRM: 610 млн

3. Мое дело: 547 млн

4. Calltouch: 332 млн

5. МойСклад: 321 млн

6. JivoSite: 302 млн

7. Mindbox: 276 млн

8. Retail Rocket: 259 млн

9. iiko: 227 млн

10. YClients: 215 млн

11. Roistat: 209 млн

12. Мегаплан: 190 млн

13. InSales: 175 млн

14. Unisender: 142 млн

15. retailCRM: 115 млн

Автор уточняет, что в рейтинг должны входить 1С и Контур, но доля их облачной выручки непонятна. 

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