Субъективный рейтинг российского SaaS

Аскар Рахимбердиев, основатель и руководитель МойСклад, представил свой рейтинг российского SaaS.
Программное обеспечение как услуга (SaaS) позволяет пользователям подключаться к облачным приложениям и использовать их через Интернет.
«В нашей индустрии есть несколько рейтингов SaaS. Все они в большей или меньшей степени вызывают у меня оторопь и недоумение. Хватит с этим мириться, вот рейтинг российского SaaS за 2018 год по моей версии».
1.1С-Битрикс: 897 млн
2. amoCRM: 610 млн
3. Мое дело: 547 млн
4. Calltouch: 332 млн
5. МойСклад: 321 млн
6. JivoSite: 302 млн
7. Mindbox: 276 млн
8. Retail Rocket: 259 млн
9. iiko: 227 млн
10. YClients: 215 млн
11. Roistat: 209 млн
12. Мегаплан: 190 млн
13. InSales: 175 млн
14. Unisender: 142 млн
15. retailCRM: 115 млн
Автор уточняет, что в рейтинг должны входить 1С и Контур, но доля их облачной выручки непонятна.