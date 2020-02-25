Московские матери-одиночки хотят себе льготу по налогу на имущество. Но нет

ФНС в письме от 17.02.2020 № БС-2-21/231@ рассмотрела вопрос о предоставлении льгот по налогу на имущество физлиц, в том числе матерям-одиночкам в г. Москве.

Статьей 407 НК, регулирующей порядок предоставления льгот по налогу на имущество физлиц, предусмотрены категории граждан, освобождаемые от уплаты налога на имущество физических лиц.

Категория граждан, имеющих статус «мать-одиночка», не поименована в указанной статье НК.

При этом местные власти определяют налоговые ставки и особенности определения налоговой базы, а также устанавливают дополнительные налоговые льготы, не предусмотренные главой 32 НК.

В соответствии с Законом г. Москвы от 19.11.2014 № 51 дополнительных льгот по налогу на имущество физлиц не установлено.