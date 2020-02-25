Кому дадут льготы по земельному налогу

В Госдуму поступил законопроект № 906703-7 с поправками в статью 391 НК, которая регулирует порядок определения налоговой базы по земельному налогу.
Дело в том, что для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы по налогу на имущество физлиц, но не предусмотрены льготы по земельному налогу.
Эту нестыковку решили исправить авторы проекта.
В основном в перечень вошли военнослужащие и их семьи. Также льготы пропишут для творческих личностей, использующих землю для размещения мастерских, студий и т.д.
Этим категориям граждан дадут налоговый вычет в виде уменьшения налоговой базы по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров площади земельного участка.
Кроме того, вносится еще одна поправка относительно вычета по земельному налогу.
Сейчас физлица-льготники освобождаются от налога на имущество в отношении одного объекта каждого вида по выбору налогоплательщика:
1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) творческие мастерские, ателье, студии и т.д.;
4) хозяйственное строение на даче;
5) гараж или машино-место.
Таким образом, налогоплательщик вправе использовать льготу по пяти объектам имущества одновременно, находящихся у него в собственности.
А вот по земельному налогу вычет предоставляют в отношении только одного земельного участка по собственному выбору. Опять нестыковка!
В целях сближения порядка применения льгот по земельному и имущественному налогам, законопроектом предлагается предусмотреть право налогоплательщика по земельному налогу на налоговый вычет в отношении следующих земельных участков:
1) одного участка по каждому виду объекта налогообложения налога на имущество физлиц, определяемых в соответствии с пунктом 4 статьи 407 НК (указаны выше) и выбранным налогоплательщиком для предоставления налоговой льготы по налогу на имущество;
2) одного участка, используемых для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, на которых не расположены хозяйственные строения или сооружения.
В целях исключения злоупотреблений по использованию налогового вычета по земельному налогу, законопроектом предусматривается ограничение по кадастровой стоимости земельного участка в размере 100 миллионов рублей.