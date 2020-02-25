Кому дадут льготы по земельному налогу

В Госдуму поступил законопроект № 906703-7 с поправками в статью 391 НК, которая регулирует порядок определения налоговой базы по земельному налогу.

Дело в том, что для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы по налогу на имущество физлиц, но не предусмотрены льготы по земельному налогу.

Эту нестыковку решили исправить авторы проекта.

В основном в перечень вошли военнослужащие и их семьи. Также льготы пропишут для творческих личностей, использующих землю для размещения мастерских, студий и т.д.

Этим категориям граждан дадут налоговый вычет в виде уменьшения налоговой базы по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров площади земельного участка.

Кроме того, вносится еще одна поправка относительно вычета по земельному налогу.

Сейчас физлица-льготники освобождаются от налога на имущество в отношении одного объекта каждого вида по выбору налогоплательщика:

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1) квартира или комната;

2) жилой дом;

3) творческие мастерские, ателье, студии и т.д.;

4) хозяйственное строение на даче;

5) гараж или машино-место.

Таким образом, налогоплательщик вправе использовать льготу по пяти объектам имущества одновременно, находящихся у него в собственности.

А вот по земельному налогу вычет предоставляют в отношении только одного земельного участка по собственному выбору. Опять нестыковка!

В целях сближения порядка применения льгот по земельному и имущественному налогам, законопроектом предлагается предусмотреть право налогоплательщика по земельному налогу на налоговый вычет в отношении следующих земельных участков:

1) одного участка по каждому виду объекта налогообложения налога на имущество физлиц, определяемых в соответствии с пунктом 4 статьи 407 НК (указаны выше) и выбранным налогоплательщиком для предоставления налоговой льготы по налогу на имущество;

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2) одного участка, используемых для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, на которых не расположены хозяйственные строения или сооружения.

В целях исключения злоупотреблений по использованию налогового вычета по земельному налогу, законопроектом предусматривается ограничение по кадастровой стоимости земельного участка в размере 100 миллионов рублей.