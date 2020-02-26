Как учитывать расходы по первичке, поступающей в виде сканов на электронку

Компания покупает у иностранных организаций бытовую технику и продает ее в России. При этом иностранные фирмы направляют скан-копии своих документов (инвойсы, спецификации и упаковочные листы) по электронке или по факсу. Получить бумажные оригиналы получается не всегда.

Можно учитывать расходы по таким документам в НУ и БУ?

Такой вопрос фирма задала Минфину.

В письме № 03-03-06/1/9882 от 13.02.2020 ведомство напомнило, что под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы.

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Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

Информация в электронной форме, подписанная КЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Таким образом, если расходы осуществлены на территории РФ, они могут быть подтверждены документами, оформленными в электронном виде и подписанными электронной подписью, в случаях если федеральными законами или иными нормативными правовыми актами не устанавливается требование о составлении таких документов на бумажном носителе.