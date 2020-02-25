Не спешите выбрасывать бумажную трудовую книжку. Она вам еще пригодится

В ПФР заявили, что даже выбрав электронную трудовую книжку, бумажный вариант выбрасывать не нужно.

Дело в том, что электронная трудовая будет содержать в себе информацию о трудовом стаже работника лишь начиная с 2020 года. Поэтому «аналоговую» трудовую лучше не выбрасывать, а оставить для сохранения другой информации, передает PRIMPRESS.

В момент разработки законопроекта об электронных трудовых книжках возник вопрос о перемещении в цифровой вид информации о трудовой деятельности за прошедшие годы, и было принято решение, что делать этого не стоит. Таким образом, в электронной трудовой будут содержаться данные лишь начиная с 2020 года, подчеркивают в Пенсионном фонде.

Вся остальная информация пока остается в обычной трудовой книжке. В случае ее утери гражданину придется делать заново бумажную версию, как это происходило ранее.