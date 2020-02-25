Во сколько миллионов обходится стране один новорожденный

Государство добилось увеличения рождаемости за счет выдачи материнского капитала, при этом его затраты на каждого новорожденного составляют не менее 8 миллионов рублей. Такие расходы могут поставить под вопрос эффективность самой программы маткапитала.

«По расчетам Агентства стратегических инициатив (АСИ) для Госсовета, в 2007—2017 годах маткапитал обеспечил прирост рождений в 2,25 млн детей и стоил 19,4 трлн рублей – это 8,6 млн рублей на одного ребенка, или 1,5 трлн рублей в год», – пишет «Коммерсант».

Эта сумма составляет половину от годового бюджета обязательного медицинского страхования. Экономисты считают, что в этих условиях более разумно было бы поддерживать наиболее нуждающиеся в деньгах семьи или снижать смертность.

Эксперты утверждают, что программа материнского капитала в основном имеет политическое значение. Именно поэтому Путин несколько раз продлевал выплату за рождение второго ребенка, а в этом году предложил давать деньги за рождение первенца.

Поправки в правила выплаты материнского капитала прошли третье чтение в Госдуме.