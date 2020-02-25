Как изменятся правила выдачи кредитов физлицам и МСП

Крупные банки переходят на электронные договоры с клиентами. Это повлияет на правила выдачи кредитов, открытия банковского счета и вкладов.

«О планах в ближайшее время полностью отказаться от бумаги при заключении договоров с клиентами заявили в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, МКБ, „Открытии“, Почта-банке и других», – пишут «Известия».

В кредитных организациях считают, что цифровые договоры упростят привычные банковские операции – клиенту не придется ждать, пока будет распечатана, подписана и завизирована каждая страница документа.

Кроме того, для представителей малого бизнеса могут ускорить процедуру получения кредитов. Если раньше на заключение договора и получение суммы уходило несколько дней, то в будущем кредит можно будет оформить за три минуты, а деньги перечислят на счет через десять минут.

Банковские аналитики заявляют, что переход на цифру снижает риски клиента при оформлении кредитов. В безбумажной системе задействуется сразу несколько способов подтверждения – при помощи личного кабинета и СМС-сообщений или биометрии. Однако полностью отказаться от бумаги мешают требования Центробанка, который настаивает на обязательном письменном подтверждении для некоторых операций.