Сахарные заводы закрываются из-за низких цен на сахар

В сельскохозяйственном сезоне 2020/21 г. (длится с августа 2020 г. по июль 2021 г.) не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 000 т, сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин. Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области. О проблемах в сахарной отрасли пишет газета «Ведомости».

За последние три года среднегодовые цены на сахар находились на уровне, который не позволяет поддерживать необходимый уровень рентабельности, объясняет Бодин. До 2016 г. Россия была нетто-импортером сахара, но потом российские производители стали увеличивать производство и уже по итогам сезона 2016/17 г. производство превысило внутреннее потребление.

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Чтобы продать излишки, необходимо было расширять поставки, отправлять сахар не только на традиционные рынки стран СНГ, но и на мировой рынок. Однако увеличение производства в стране совпало со снижением мировых цен на сахар — они стали ниже, чем себестоимость у российских производителей. Распродать сахар не удалось, поэтому в стране стали копиться излишки, что обрушило внутренние цены.

Еще в 2016 г. оптовая цена сахара превышала 35 руб./кг, а сейчас она на исторически низком уровне 20 руб./кг. Это привело к снижению рентабельности и убыткам, говорит глава Союзроссахара. Агрохолдинг «Русагро», например, сообщал о снижении рентабельности EBITDA сахарного направления за девять месяцев 2019 г. на 10 процентных пунктов до 11%.

Сейчас в России 74 сахарных завода, в текущем сезоне ожидается, что они произведут рекордные 7,7 млн т. То есть на три приостановивших работу завода приходится около 2% от общего производства.

Если ситуация с мировыми и внутренними ценами не изменится, то придется закрывать и другие заводы, считает Бодин. Устоят те заводы, у которых есть собственное производство сахарной свеклы, они смогут оптимизировать издержки. В сложившейся ситуации надо повышать эффективность производства, сокращать издержки и развивать логистику. Положение может также улучшиться, если аграрии сократят посевы сахарной свеклы, полагает Бодин.