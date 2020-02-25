Торгово-промышленным палатам разрешат поддерживать малый бизнес

В Госдуму внесен правительственный законопроект, предоставляющий торгово-промышленным палатам возможность участвовать в региональных и муниципальных программах поддержки малого и среднего предпринимательства.

Это позволит ТПП участвовать в региональных и муниципальных программах поддержки малого и среднего предпринимательства. Отмечается, что сейчас торгово-промышленные палаты уже выполняют функции по поддержке МСП: оказывают юридические услуги, по разработке бизнес-планов и сопровождению инвестиционных проектов, информационное обслуживание и консультирование, маркетинговые услуги, содействие в организации электронных торгов. Они также занимаются выставочно-ярмарочной деятельностью, деловым образованием.

Уточняется, что законопроект соответствует целям как государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» от 15 апреля 2014 года, так и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В настоящее время территориальные торгово-промышленные палаты оказывают широкий спектр услуг для бизнеса — юридические услуги, разработка бизнес-планов и сопровождение инвестиционных проектов, информационное обслуживание и консультирование, маркетинговые услуги, содействие в организации электронных торгов, выставочно-ярмарочная деятельность, деловое образование и подготовка кадров.