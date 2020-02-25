Банк продает отмывальные помещения

«Абсолют банк» продаст часть комплекса Сандуновских бань в центре Москвы.
Торги по продаже части комплекса пройдут в течение 2–3 месяцев, сообщил «Ведомостям» представитель банка.
18 ноября прошлого года Московский арбитражный суд по иску банка обратил взыскание на пять помещений общей площадью почти 10 000 кв. м по адресу: ул. Неглинная, 14, стр. 1 и 1А. 12 февраля нынешнего года это решение подтвердил Девятый арбитражный апелляционный суд.
Трехэтажное здание выходит фасадом на ул. Неглинную. Это памятник истории – доходный дом предпринимательницы и мецената Веры Фирсановой. Он является частью архитектурного комплекса Сандуновских бань, расположенных по адресу: ул. Неглинная, 14, стр. 3–7, позади доходного дома Фирсановой. Помещения в здании сдаются в аренду под офисы и объекты стрит-ритейла.
Как следует из судебных материалов, «Абсолют банк» взыскал здание на Неглинной в качестве обеспечения по кредиту компании «АНПЗ-продукт» – бывшего дистрибутора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) на 18,2 млрд руб. Заемщик вернул лишь 15,3 млрд руб. С учетом штрафов и пеней «АНПЗ-продукт» должен «Абсолют банку» 3,1 млрд руб.
Владелец здания – АО «Прогресс». Кто им владеет, не известно. В 2012 г. учредителем компании стала белизская «Фермозо». Из судебных материалов следует, что еще в 2014 г. «Прогресс» пытался перестроить одно из зданий комплекса в гостиницу.
Запрос «Ведомостей» в АНПЗ остался без ответа. Предприятие, как и «АНПЗ-продукт», находится в процессе банкротства. В июле прошлого года основной владелец АНПЗ Дмитрий Мазуров был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и растрате, а контроль над заводом перешел к основному кредитору – Сбербанку.