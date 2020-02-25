Для счастья надо совсем немного. Пенсионеры мечтают о пенсии в 18 тыс. рублей

На днях на сайте РОИ была опубликована народная инициатива о повышении пенсий до 18 тыс. рублей.

Проблема в том, что россияне — пенсионеры с пенсией в 12 500 руб. не успевают расплачиваться за все услуги (в т. ч. коммунальные), поясняет автор петиции.

«Все-таки человек, проработавший на Россию более 25 лет и родившийся в этой стране и не покинувший страну в трудное для страны время, должен быть уважаем всеми слоями населения нашей страны. И в том числе по результату работы всей страны и отдельного индивида получать более высокую пенсию», — пишет инициативный пенсионер.

Суть предложения — минимальная пенсия для россиян, родившихся и работавших на благо России 25 лет, должна быть не менее 18 тыс. руб.

В этом случае российские пенсионеры будут рады, перестанут брать кредиты, за которые они сейчас не могут расплачиваться, а также смогут помогать своим детям и внукам, уверен автор предложения.