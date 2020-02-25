Кремль ищет для Госдумы свежую кровь

Администрация президента объявила конкурс «Лидеры России. Политика» для желающих стать депутатом Государственной думы России или Заксобрания. О старте конкурса сегодня объявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, пишут «Ведомости». Приглашены желающие в возрасте от 21 года до 55 лет.

Прием заявок стартовал сегодня. С 25 февраля по 16 марта будет проходить регистрация участников, в марте-апреле – дистанционный этап, в апреле-мае — полуфиналы. Финал конкурса состоится в мае 2020 года. Заочный этап будет включать в себя тестирование, которое оценит экспертный совет конкурса «Лидеры России». На очном этапе полуфиналов и финалов будут добавлены дополнительные требования.

По итогам финала конкурса «Лидеры России. Политика» будет отобрано 70-80 человек, которые смогут пройти обучение в Высшей школе госуправления РАНХиГС. У этого потока будет 12 наставников, среди них депутаты Госдумы Валерий Гартунг, Ирина Яровая, Андрей Макаров, Михаил Дегтярев, Павел Крашенинников, Олег Смолин, Александр Хинштейн, зампредседателя Госдумы Петр Толстой, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и вице-спикер Алексей Гордеев, сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Артамонов.

Председатель экспертного совета «Лидеров России» Павел Безручко заявил, что в ходе конкурса не будут оцениваться политические взгляды людей.