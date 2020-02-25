Верховный суд признал незаконным включение НДС в кадастровую оценку

Верховный суд признал незаконным включение налога на добавленную стоимость в оценку недвижимости, указав, что НДС вообще не должен упоминаться при определении стоимости.

Новое определение Верховного суда по вопросу включения НДС в кадастровую стоимость принято по делу собственника пяти помещений в московском бизнес-центре ООО «Арт формат». Казалось бы решение суда хорошее, однако путаницы станет еще большет пишет РБК.

Сейчас оценщики зачастую включают размер НДС в кадастровую стоимость, от которой зависит налог на недвижимость, что приводит к ее увеличению на 20%, и собственники — юридические лица переплачивают в бюджет налог на имущество, то есть платят «налог с налога».

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Ранее уже несколько московских компаний доходили до Верховного суда с такими делами. В 2018 году в решениях по делам торгового дома «Зеленоград», а также ООО «Аксиома» Верховный суд указывал, что НДС нельзя включать в кадастровую стоимость, поскольку она используется не для продажи, а как база налога на имущество. Однако эти решения не стали поворотной точкой в делах об оценке недвижимости в целях налогообложения. В 2019 году суды стали снова массово увеличивать стоимость на НДС.

В определении по делу ООО «Арт формат» Верховный суд указал, что «установление судом кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере, равном их рыночной стоимости с учетом НДС, противоречит законодательству об оценочной деятельности». В то же время ВС указал, что неправомерно определять рыночную стоимость с выделением НДС.

Часть решения — не упоминать НДС — несет риски, что путаница продолжится: на практике часть оценщиков все равно продолжит включать в стоимость НДС и просто не будет указывать это в заключениях, предупреждают юристы. Из-за этого собственникам недвижимости придется тщательнее изучать акты экспертизы, чтобы добраться до истины, и доказывать порочность такого расчета.

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Учет НДС при определении стоимости недвижимости — одна из самых спорных тем в сообществе оценщиков, пояснил РБК председатель совета Национального объединения СРО оценщиков «Союз СОО» Алексей Каминский. И новое решение ВС, по его словам, не внесло ясности: «Определение может трактоваться каждым так, как он считает нужным».

По мнению Евгения Неймана из Российского общества оценщиков, определение Верховного суда «не упоминать НДС всуе» все оценщики должны воспринять как указание не включать НДС и выдавать очищенную от налога стоимость. Каминский считает иначе — НДС нужно учитывать, потому что кадастровая стоимость используется не только для расчета налога на имущество, но и для сдачи в аренду и выкупа, пояснил он.

Проблема с включением в кадастровую стоимость НДС характерна для Москвы, говорят эксперты. Во многих регионах ее нет, например в Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане, Краснодарском крае, Пензенской, Челябинской, Новосибирской и Свердловской областях и ряде других. За 2014–2019 годы Москва за счет включения НДС в стоимость недвижимости собрала лишних 50 млрд руб., оценил Consul Group по данным ФНС.