Работодатели теперь обязаны выдавать сотрудникам новый документ: СТД-Р

Минтруд наконец зарегистрировал в Минюсте приказ от 20.01.2020 № 23н, утвердивший форму СТД-Р «Сведения о трудовой деятельности». Документ официально опубликован 25 февраля.

Именно СТД-Р надо выдавать работникам, перешедшим на электронные трудовые книжки. Выдаются сведения при увольнении или по заявлению сотрудника.

Работникам, выбравшим бумажные трудовые книжки, СТД-Р выдавать не надо.

Этим же приказом утверждена другая форма — «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации» (СТД-ПФР). Её будет выдавать гражданам Пенсионный фонд. По сути это и есть трудовая электронная книжка, сформированная на бумажном носителе.