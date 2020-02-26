В чеке ККТ должен быть поименован весь проданный товар

Федеральным законом № 54-ФЗ определены обязательные реквизиты, которые должны содержать кассовый чек и бланк строгой отчетности. В том числе — наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в момент оплаты), их количество, цена за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок.

Таким образом, в кассовом чеке должны быть отражены конкретные товарные позиции, позволяющие однозначно определить, какие именно товары являются предметом расчета с покупателем.

Об этом сообщает Минфин в письме от 30.01.2020 № 03-01-15/5607.