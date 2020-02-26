Бизнесмены жалуются на серию рейдерских захватов руками известного адвоката

Челябинские предприниматели жалуются на передел бизнеса с участием известного в правоохранительных кругах адвоката Владимира Мосина, сына прокурора и судьи. На этот раз жертвами сомнительных схем стали Андрей Наймушин и Николай Шарапов, сообщили они URA.RU.

«Мы написали заявления в полицию о том, что с помощью подделки протоколов собраний учредителей и других документов весь бизнес отходит некоему Ивану Мокрову, чьи интересы в судах представляет Мосин», – говорит Наймушин.

В пресс-службе управления МВД по Челябинску подтвердили, что возбуждены уголовные дела по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Телефоны компаний, учредителем которых указан Иван Мокров, отключены или не отвечают.

📌 Реклама Отключить

Наймушин же удивляется, что все действия Мокрова обжалованы, но суд почему-то отклонил ходатайства о приостановке разбирательства до окончания расследования уголовных дел. И предполагает, что ключевой фигурой, благодаря которой оппонентам удается решать вопросы в свою пользу, является адвокат Мосин. Сын высокопоставленных силовиков якобы вхож в чиновничьи круги.

Например, в конфликте собственников «Комбината строительных материалов и изделий» он выступал представителем и комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (у которого целый штат юристов), и одного из участников процесса — Константина Голубева. По оценкам участников процесса, из-за разбирательства городской бюджет недосчитался около трех миллионов рублей арендной платы. Тем не менее, экс-руководитель КУИЗО Сергей Чигинцев подписал доверенность Мосину на участие в процессе и вместе с Голубевым инициировал целый ряд судебных дел о выводе чужого имущества.