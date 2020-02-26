Бизнесмены жалуются на серию рейдерских захватов руками известного адвоката

Челябинские предприниматели жалуются на передел бизнеса с участием известного в правоохранительных кругах адвоката Владимира Мосина, сына прокурора и судьи. На этот раз жертвами сомнительных схем стали Андрей Наймушин и Николай Шарапов, сообщили они URA.RU.
«Мы написали заявления в полицию о том, что с помощью подделки протоколов собраний учредителей и других документов весь бизнес отходит некоему Ивану Мокрову, чьи интересы в судах представляет Мосин», – говорит Наймушин.В пресс-службе управления МВД по Челябинску подтвердили, что возбуждены уголовные дела по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Телефоны компаний, учредителем которых указан Иван Мокров, отключены или не отвечают.
Наймушин же удивляется, что все действия Мокрова обжалованы, но суд почему-то отклонил ходатайства о приостановке разбирательства до окончания расследования уголовных дел. И предполагает, что ключевой фигурой, благодаря которой оппонентам удается решать вопросы в свою пользу, является адвокат Мосин. Сын высокопоставленных силовиков якобы вхож в чиновничьи круги.
Например, в конфликте собственников «Комбината строительных материалов и изделий» он выступал представителем и комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (у которого целый штат юристов), и одного из участников процесса — Константина Голубева. По оценкам участников процесса, из-за разбирательства городской бюджет недосчитался около трех миллионов рублей арендной платы. Тем не менее, экс-руководитель КУИЗО Сергей Чигинцев подписал доверенность Мосину на участие в процессе и вместе с Голубевым инициировал целый ряд судебных дел о выводе чужого имущества.