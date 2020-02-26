ФНС собирает желающих отказаться от деклараций по УСН

ФНС кинула клич — ищутся добровольцы, которые на себе протестируют новый режим без деклараций по УСН.

На минувшей неделе первое чтение прошел законопроект, отменяющий декларации по УСН.

Налогоплательщики, применяющие УСН с объектом «доходы», получат право отказаться от сдачи деклараций. Считать налог им будет налоговая инспекция по данным контрольно-кассовой техники.

На сайте ФНС сообщается о введении так называемой системы УСН-онлайн и объясняется, как перейти на этот новый режим, подразумевающий отмену деклараций.

Чтобы перейти на бездекларационный режим, достаточно будет подать заявку через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС с указанием желаемой даты перехода. Уведомления о сумме начисленного налога будут также направляться организации или предпринимателю через сервис.

Кроме того, ФНС предлагает налогоплательщикам принять участие в тестировании системы.

Если вы являетесь предпринимателем на УСН («доходы»), применяете онлайн-кассу и готовы поделиться своим мнением о новом функционале, направьте заявку с указанием своего номера телефона и ИНН на адрес электронной почты usn-online@nalog.ru.

Напомним, закон об отмене декларации по УСН, должен вступить в силу с 1 июля 2020.