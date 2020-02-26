Клерк.Ру

Сенаторы одобрили закон о выплате маткапитала за первого ребенка

Семьи, где родился первый ребёнок после 31 декабря 2019 года, получат от государства 466 617 рублей. При рождении второго ребёнка выплата увеличится на 150 тысяч рублей и составит в общей сложности 616 617 рублей. Программа маткапитала продлевается на 5 лет. Такой закон одобрил Совет Федерации на пленарном заседании 26 февраля.

Кроме того, согласно одобренному документу изменится срок выдачи сертификата — ПФР примет решение о выдаче сертификата в течение пяти рабочих дней вместо пятнадцати. Если фонду потребуется уточнить какие-то сведения, то этот срок может быть продлен до 15 дней (раньше — месяц).

Уже через один рабочий день решение станет известно получателю маткапитала. Раньше на это уходило до пяти дней.

Заявление о распоряжении маткапиталом рассмотрят не в течение месяца, как раньше, а десяти рабочих дней с даты приема заявления со всеми необходимыми документами. Если понадобятся дополнительные сведения или документы, то Пенсионный фонд примет решение в течение 20 рабочих дней.

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Право на маткапитал на первого ребенка распространяется и на отцов — единственных усыновителей ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года. Одинокие отцы второго и последующих детей получат 616 тыс. 617 рублей.

Вложить выделенные государством деньги можно будет в строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке. До этого на средства маткапитала можно построить дом только на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства.

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