Появилась новая форма заявления о получении патента

Федеральный налоговая служба рекомендовала предпринимателям применять новое заявление о получении патента. Письмо от 18.02.2020 № СД-4-3/2815@ направлено в нижестоящие инспекции.

Ныне действующая форма, утвержденная приказом от 11.07.2017 № ММВ-7-3/544@, не подходит под новые правила расчета патента. Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ в статью 346.51 НК внесены изменения. Теперь, в случае получения ИП патента на срок менее года, налог рассчитывается путем деления размера потенциально возможного годового дохода на количество дней в этом календарном году и умножения полученного результата на налоговую ставку и количество дней срока, на который выдан патент. Ранее патент рассчитывался по другому — годовой потенциальный доход делился на 12 месяцев, умножался на количество месяцев, на который получался патент и на ставку налога.

Приказ с новой формой заявления до сих пор не утвержден, хотя прошло почти пять месяцев со дня принятия закона с поправками. Поэтому пришлось отправлять по налоговым рекомендуемую форму, которая будет заменены на утвержденную, как только новый приказ вступит в силу.