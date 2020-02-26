У компаний больше не получится уклоняться от утилизационного сбора

Правительство хочет подключить ФТС и ФНС к сбору данных о загрязнителях, узнали «Ведомости».

Правительство собирается пересмотреть систему ответственности компаний за утилизацию произведенной ими или ввезенной продукции. Изменения обсуждались на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко на прошлой неделе, сейчас дорабатываются параметры расширенной ответственности производителей, сообщил ее представитель. Необходимо, по его словам, проработать экологические обязательства импортеров, создать систему прослеживаемости движения продукции, определить «загрязнителей», а для этого нужно проработать интеграцию систем с информацией о них с данными ФТС и ФНС.

Сейчас ответственность за утилизацию товаров и упаковки несут производители и импортеры (всего 54 группы – одежда, газеты, шины, зеркала, стеклопакеты, пластиковые бутылки, деревянная, стеклянная, металлическая, бумажная и пластиковая упаковка и проч.). Для каждой группы есть норматив утилизации – в среднем 15%. Компания может переработать отходы самостоятельно или заплатить экологический сбор. Но планы по сбору не выполняются: прогноз поступлений в 2017 г. был уменьшен на 80,5% до 1,3 млрд руб., отмечала Счетная палата. В бюджете на 2020 г. прогноз поступлений был снижен вдвое (до 2,8 млрд руб.), в 2021 г. – еще сильнее (с 8 млрд руб. до 3,8 млрд руб.).

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Из-за этого даже были сокращены расходы бюджета на национальный проект «Экология». В 2019 г. Минприроды предложило реформировать систему расширенной ответственности производителей: довести норматив до 100% и, возможно, отказаться от самостоятельной утилизации, т. е. заставить компании платить сбор. Эти деньги предлагалось направить на поддержку проектов по переработке отходов.

Но рынок выступил против идеи – крупные компании и ассоциации просили оставить им право самостоятельно утилизировать отходы, а также выступали за постепенное повышение норматива. Реальное количество мусора не контролируется, отмечает представитель Абрамченко, зачастую бизнес не выполняет обязательства по утилизации. Нужно пересмотреть подходы к администрированию всей цепочки, устранить правовые пробелы в контроле, убрать лазейки, позволяющие уклоняться от ответственности, указывает он.