Налоговики просят самим сообщать об имуществе, про которое они не знают

Налоговики напоминают, что физлица обязаны сообщать о наличии у них объектов недвижимого имущества или транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения (п. 2.1 ст. 23 НК РФ), если не получили уведомление.

Сообщение они ждут по форме, утвержденной приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@. Отправить такое в инспекцию или МФЦ нужно один раз в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Представить его можно лично, по почте с описью вложения, а также онлайн через личный кабинет на сайте ФНС.

Не нужно представлять сообщение, если физлицо получало налоговое уведомление об уплате налога в отношении объекта налогообложения или не оно не приходило, потому что человеку положена налоговая льгота.

С 2017 года за непредставление сообщения в установленный срок ИФНС штрафует на 20 процентов от неуплаченной суммы налога (п. 3 ст. 129.1 НК РФ).